Giovedì 9 Marzo 2023, 09:00

Traguardo di grande prestigio per il liceo classico "Norberto Turriziani" di Frosinone: la compagnia teatrale di istituto infatti è stata selezionata per partecipare al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani che si svolgerà presso Palazzolo Acreide (Siracusa) dal 13 maggio al 6 giugno 2023. La XXVII edizione del Festival vedrà esibirsi 97 compagnie selezionate su tutto il territorio nazionale ed in altri paesi europei ed extraeuropei. Il fitto calendario della rassegna prevede per il prossimo 16 maggio l'esibizione della compagnia del liceo "Turriziani".

La selezione al Festival, come spiega la referente del progetto professoressa Serena Incani, è il coronamento di un percorso iniziato nel 2021 e nato dalla volontà di offrire agli studenti un'occasione formativa di alto profilo artistico e culturale in cui esprimersi, confrontarsi, mettersi in gioco e riscoprire una sfera sociale, affettiva ed emozionale sacrificata durante la fase pandemica. Un'autentica sfida formativa, fortemente sostenuta dalla dirigente dottoressa Erminia Gnagni. Nel precedente anno scolastico la compagnia, formata da circa 50 studenti, ha curato un suggestivo allestimento della tragedia "Le Troiane" di Euripide, grazie al quale ha conseguito il primo premio nel Festival del Giovane Teatro Antico di Paestum. Durante l'anno scolastico in corso è stato avviato un corso propedeutico di alfabetizzazione attoriale destinato agli studenti del biennio, che sta allestendo un'originale versione dell'Anfitrione di Plauto, mentre il corso rivolto al triennio sta elaborando lo spettacolo "Baccanti 2660", una rivisitazione della tragedia di Euripide. Il laboratorio teatrale, che annovera nel complesso oltre settanta partecipanti, fa emergere e valorizza le potenzialità di ogni studente: i ruoli attoriali sono seguiti dal regista professore Ivano Capocciama, le parti coreutiche dello spettacolo sono curate dalla coreografa professoressa Alessia Rea.

