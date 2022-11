La città di Frosinone contro la violenza sulle donne

Ora più che mai la città di Frosinone si schiera contro le violenze sulle donne. Nella settimana che porterà alla giornata internazionale contro le violenze di genere del 25 novembre, il Comune e le varie associazioni del territorio lanciano ben sei iniziative di prevenzione e sensibilizzazione verso questo brutto fenomeno, purtroppo sempre attuale. La città si colorerà di rosso, colore scelto per “ricordare” le vittime di violenza, con l’istallazione di panchine e palloncini in luoghi simbolo del capoluogo ciociaro. Ci saranno mostre, ma anche altre iniziative come l’allestimento di ben 40 vetrine di negozi del capoluogo con oggetti che serviranno per sensibilizzare la popolazione verso quest’importante tematica. Una popolazione che qualche mese fa è stata sconvolta dall’omicidio di Romina De Cesare, in pieno centro storico. «La nostra comunità è stata sconvolta da quello che è successo a Romina, ragazza che è sempre nei nostri cuori – afferma il sindaco Mastrangeli – Abbiamo voluto intraprendere così tante iniziative proprio per ricordarla e sensibilizzare la popolazione, specialmente i più giovani, verso quest’importante tematica». Sensibilizzazione che poi si trasformerà anche in prevenzione. «Ci saranno tanti incontri nelle scuole per sensibilizzare gli alunni verso il rispetto delle donne», dichiara Fabio Tagliaferri. Ma anche un istituto intitolato ad una ragazza vittima di violenza: «L’amministrazione intitolerà una scuola media ad una donna vittima della violenza di genere – afferma l’assessore ai servizi sociali - e, nello stesso istituto, sarà realizzato un murale sul tema».