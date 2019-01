© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stamattina, 17 gennaio, nella sede della Caritas diocesana sezione di Cassino, Ciro Bosso, Carabiniere in congedo, che si dà da fare per aiutare chi è nel bisogno, è giunto a consegnare un primo carico di biancheria intima per i bisognosi assistiti dalla Caritas. D'accordo con l'Amministrazione comunale di Cassino, con l'assessore alle politiche sociali Benedetto Leone e con l'assessore alla Polizia locale Emanuele Dell'Omo, ha avuto l'autorizzazione di prendere del materiale sequestrato in varie occasioni dai Vigili Urbani e già dissequestrato e consegnarlo alla Caritas. Un arrivo "provvidenziale", visto che le scorte stavano finendo e che le richieste invece aumentano, provenienti da ricoverati, detenuti, assistiti.Alle 10.30 è arrivato Bosso con la merce: gli operatori presenti in sede ed i nuovi Volontari in Servizio Civile, Antonello Iannarilli ed Eva Sambucci, sono accorsi a ricevere il materiale. Riuniti intorno al tavolo su cui era stata depositata questa prima tranche di biancheria, a cui a breve seguirà altra, la direttrice M. Rosaria Lauro ha voluto ringraziare il donatore e la sua personale e fattiva iniziativa e ricordare che la Caritas non è "un'associazione" solidale fra le tante, ma un "organismo pastorale della Chiesa", parte viva della Chiesa diocesana. Dal canto suo, Ciro Bosso ha dichiarato di volersi impegnare in questo senso, per evitare che il materiale oggetto di sequestri operati per irregolarità varie, vada a finire al macero, ma possa essere utilizzato per chi si trova in stato di necessità. Presto ci saranno altre consegne.