Biancheria del letto, quando si cambia? Gli esperti: «Così si previene il rischio di batteri pericolosi»

Dormire è un'attività fondamentale per il corpo umano così come l'igiene personale. Gli esperti del settore igienico hanno dichiarato che «lasciare lenzuola sporche su un materasso potrebbe causare una serie di problemi di salute». Pensate che una persona trascorre nella sua vita in media circa 227.760 ore, il che equivale a 26 anni

La domanda sorge spontanea: quando bisogna cambiare la biancheria del letto?

Il parere degli esperti

Abbas Kanani, farmacista presso la farmacia online Chemist Click, ha dichiarato: «Un'adeguata igiene è importante quando si tratta di dormire perché le lenzuola sporche possono contribuire ad allergie, sfoghi cutanei, asma e compromettere la qualità del sonno».









Danielle Mason, capo dello Sviluppo presso The Fine Bedding Company, ha avvertito: «In apparenza, la propria biancheria da letto può sembrare pulita, ma può portare a tutti i tipi di problemi di salute se non viene cambiata regolarmente, quindi consigliamo di cambiare le lenzuola una volta alla settimana»

La dott.ssa Veronika Matutyte di Health Sciences: «L'igiene della camera da letto è molto importante. Aiuta a prevenire la diffusione di batteri, germi, infezioni e malattie. La routine è probabilmente diversa per le persone con problemi come l'asma e le allergie e per coloro che soffrono di sudorazione notturna. In questi casi, di solito incoraggio il cambio e il lavaggio della biancheria da letto una volta alla settimana per mantenere la stanza fresca e pulita e per rimuovere potenziali sostanze irritanti».





Attenzioni agli animali e agli acari della polvere

Abbas avverte: «Gli acari della polvere possono vivere esclusivamente di cellule morte della pelle e riprodursi rapidamente. Se soffri di allergie cutanee scatenate da acari della polvere, polline o altre particelle microscopiche, lava la biancheria da letto in acqua calda e questo aiuterà a uccidere gli acari della polvere e altri microbi irritanti. Quando ci muoviamo, l'attrito provoca l'ingresso di sporco e batteri nei nostri pori, il che può portare a macchie e sfoghi di acne, soprattutto se abbiamo la pelle a tendenza acneica».



Mason sottolinea: «Se avete animali domestici o soffrite di allergie da acari della polvere, dovreste cambiare le lenzuola ogni 3-4 giorni per avere condizioni di sonno ottimali». Abbas ha concordato: «Si tratta di una linea guida generale che può variare a seconda del tuo stile di vita».



Prevenire è meglio che curare

La dott.ssa Matutyte ha affermato che uno dei benefici per la salute del cambio regolare della biancheria da letto include la riduzione della diffusione di batteri e batteri fungini, che possono causare malattie come polmonite, infezioni della pelle, morbillo, influenza e varicella.

Dorothy Chambers, esperta di salute del sonno ha suggerito che le federe dovrebbero essere cambiate due o anche tre volte alla settimana, inclusi materassi, piumoni e cuscini: «Controllate sempre le istruzioni se piumone e cuscini sono sintetici o naturali». Il lavaggio a 60°C ucciderà gli acari della polvere, una causa comune di allergie, ma se non si soffre di allergie consigliamo sempre un lavaggio a 40° più rispettoso dell'ambiente.