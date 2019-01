Casa svaligiata, i ladri fuggono con la biancheria ricamata della nonna. Il proprietario la ritrova su una bancarella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli svaligiano l’appartamento, portando via pezzi di argenteria di antiquariato ed ancora quadri e perfino biancheria ricamata, eredità della nonna. Tutto di notevole valore. Ma lui, T,B, di 47 anni, il derubato, un impiegato di Giulianova, riesce per fortuna a scoprire dove sia finita la refurtiva con il risultato che alla fine riesce a recuperare tutto. Il sostanzioso furto si è verificato nella notte tra il primo ed il due gennaio nella vecchia casa paterna dell’impiegato, sulla circonvallazione di Mosciano. Era stato il figlio ad accorgersi del furto quando si era recato a Mosciano per prendere qualcosa in quella casa ed ha trovato la finestra aperta e l’inferriata messa a protezione della porta principale completamente segata. Ha avvisato il padre che ha raggiunto subito l’abitazione di Mosciano e qui si è accorto che i malviventi avevano fatto razzia di molte cose potendo lavorare con tranquillità sapendo che la casa è disabitata.Erano scomparsi oggetti in argento e di antiquariato, poi i ladri avevano svuotato completamente due cassetti di un comò pieni di biancheria, anche ricamata. Un duro colpo non solo per il valore intrinseco del maltolto ma anche per quello affettivo legato al ricordo dei genitori. Nella mattinata del sei gennaio, l’impiegato, con la moglie, ha deciso di fare una passeggiata nella natia Mosciano per partecipare alla famosa fiera dell’Epifania e, girando tra le bancarelle, è stata la moglie a notare che alcuni dei capi esposti figuravano tra quelli rubati e che facevano parte dell’elenco delle cose denunciate ai carabinieri. A quel punto l’impiegato decide di avvertire i carabinieri che arrivano sollecitamente sul posto. L’ambulante non riesce a giustificare la presenza di quei capi di biancheria nella sua bancarella, per cui si provvede ad ispezionare il contenuto del furgone ed il resto della biancheria. Durante la perquisizione sono spuntati anche tutti gli altri oggetti rubati. L’uomo à stato identificato, condotto in caserma e denunciato per ricettazione.