Lunedì 6 Febbraio 2023, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 08:53

Pensionato investito dalla ex moglie e dal suo rivale in amore. La donna di 57 anni ed nuovo compagno di 50 anni sono finiti davanti al giudice per le udienze preliminari con l'accusa di lesioni personali colpose. L'uomo , di 73 anni, a causa delle lesioni riportate ha dovuto ricorrere al ricovero ospedaliero. I medici che hanno diagnosticato una frattura del piede, hanno stilato una prognosi di 35 giorni. Da qui la denuncia querela nei confronti della coppia.

I fatti risalgono al giugno dello scorso anno quando l'uomo che risiede a Fiuggi, che aveva già avviato le pratiche della separazione, aveva avuto un diverbio con la quasi ex moglie anche lei residente nella città termale. Secondo le accuse mosse dalla procura che aveva raccolto tutti gli elementi relativi a quell'incidente, proprio mentre stavano discutendo, il pensionato era stato spinto dalla ex moglie che lo aveva fatto sbattere contro la vettura condotta dal rivale in amore che proprio in quel momento si stava affiancando alla coppia. A seguito di quei fatti Il marito a cui hanno dovuto ingessare il piede, si era rivolto ai carabinieri della locale stazione. Ma la situazione si è ingarbugliata quando il 73enne aveva rilasciato alcune dichiarazioni molto contrastanti.

Inizialmente l'uomo aveva sostenuto che il nuovo compagno della ex lo aveva investito volutamente e che poi entrambi si erano dati alla fuga senza soccorrerlo. Poi aveva ritrattato dicendo che ad investirlo era stata la moglie con la sua vettura mentre lui si trovava già a terra. Ma poi aveva cambiato ancora la versione dei fatti sostenendo che dopo essere stato spinto dalla moglie, quest'ultima era salita sulla macchina del compagno. Ad investirlo era stato proprio il rivale in amore che con la macchina gli era salito sul piede, proprio mentre lui si trovava ancora per terra. Ma c'è anche un'ultima versione nella quale il 73nne aveva sostenuto che c'era stata una colluttazione con la ex moglie ed il nuovo compagno senza menzionare lo scontro con la vettura. A seguito di queste versioni contrastanti anche il pensionato è finito sotto processo con l'accusa di calunnia. L'avvocato Antonio Ceccani sarà il suo difensore. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo maggio. In questa data dovranno comparire anche l'ex moglie ed il nuovo compagno che come già accennato dovranno rispondere di lesioni personali colpose.

Marina Mingarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA