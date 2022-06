Inghilterra-Italia, Mancini fa esordire l'ex difensore del Frosinone Federico Gatti

Dopo il debutto di Alessio Zerbin, entrato nel secondo tempo, per Federico Gatti, il difensore del Frosinone acquistato dalla Juventus dopo un derby con il Torino, la prima volta in nazionale sarà da titolare. Roberto Mancini ha deciso di schierarlo questa sera nel terza partita della Nations League in programma questa sera a Wolverhampton. Per l'ex muratore, classe 1998, che nella stagione 2019-2020 ancora giocava in Serie B, il sogno continua e questa volta si colora d'azzurro.

Il ct schiera un 4-3-3 con Donarumma tra i pali, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi e Di Marco in difesa; a centrocampo il terzetto è formato da Frattesi-Locatelli-Tonali, mentre l'attacco è affidato a Pessina-Scamacca-Pellegrini.

Nella formazione inglese, Southgate sceglie due 'italianì: il milanista Tomori al centro della difesa, in coppia con

Maguire, e il romanista Abraham al centro dell'attacco, spalleggiato da Sterling e Grealish.