Calciatore di un top club della Bundesliga arrestato a Ibiza: accusato di violenza sessuale su una 18enne

Un giocatore della Bundesliga di 25 anni sarebbe stato arrestato a Ibiza con l'accusa di aver violentato un'adolescente spagnola. Il calciatore, di cui non sono note le generalità, è stato trattenuto insieme a un uomo dopo che la 18enne ha detto agli investigatori di essere stata aggredita sessualmente in una villa nel comune di San Jose, a breve distanza dall'aeroporto dell'isola delle Baleari. Lo riportano diverse testate britanniche.

Ibiza, la 18enne ricoverata in ospedale

Secondo fonti del posto dopo l'aggressione la giovane sarebbe stata ricoverata in ospedale. I due uomini, entrambi tedeschi, sarebbero stati fermati mercoledì scorso. Non è chiaro se i due accusati compariranno oggi davanti a un giudice in una prima udienza in tribunale. L'udienza a porte chiuse si svolgerà per decidere se debbano essere rilasciati su cauzione in attesa di un'indagine penale in corso o rinviati in custodia.

Calciatore di un top club tedesco

Il calciatore arrestato ha appena prolungato il contratto in essere con la sua squadra di appartenenza, uno dei club di maggior successo della Germania che a vinto più volte il campionato tedesco.