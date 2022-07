Sabato 2 Luglio 2022, 09:37

Si chiama Picso ed è l'acronimo di Pressured-controlled intermittent coronary sinus occlusion. Tradotto: contropulsazione a pressione controllata intermittente del seno coronarico. Un nuovo sistema, usato per la prima volta in Italia, all'ospedale Spaziani di Frosinone. Per rendere ancora più chiaro cosa è successo presso l'unità operativa di cardiologia interventistica si tratta di una tecnica che consente di ridurre il danno al muscolo cardiaco colpito dall'infarto. Se per salvare la vita è sufficiente quello che già oggi si fa quotidianamente, cioè la riapertura dell'arteria ostruita con il posizionamento di uno stent, questo consente di preservare il muscolo ed evitare problemi in futuro.

L'intervento è stato eseguito su un paziente quarantenne di Cervaro nei giorni scorsi e ad effettuarlo è stato Maurizio Menichelli, dirigente della cardiologia interventistica, insieme alla sua équipe medico-infermieristica. L'uomo è giunto in gravi condizioni all'ospedale ed è stato immediatamente sottoposto all'intervento chirurgico per la riapertura dell'arteria. Una volta garantita la presenza del flusso sanguigno, il paziente è stato sottoposto ad impianto di Picso.

«Paradossalmente - spiega il professore - la riapertura dell'arteria può creare un danno infiammatorio e tossico ai piccoli vasi rimasti chiusi a causa dell'infarto, soprattutto se non si è intervenuti nell'immediatezza. Questa tecnica consente, accedendo dalla vena femorale, di arrivare al cuore destro dove si trova il seno coronarico che è il collettore venoso e di ridurre l'area dell'infarto del 7%, il che significa diminuire il danno del 10%, evitando ricadute e mortalità».

Si può utilizzare su ciascun infarto?

«No, solo laddove si è atteso troppo e il muscolo rischia di essere particolarmente danneggiato».

Come funziona?

«Si tratta di un palloncino che si posiziona nella parte venosa della circolazione coronarica. Questo device, collegato ad una console di controllo, si gonfia e si sgonfia ad intermittenza in modo sincronizzato con l'attività cardiaca del paziente, permettendo di riaprire anche i vasi che costituiscono il microcircolo, durante il gonfiaggio, e di drenare il sangue dal muscolo cardiaco con un effetto di aspirazione durante lo sgonfiaggio. Un meccanismo che permette di ottimizzare la distribuzione del sangue nell'albero coronarico e favorisce la detossificazione del miocardio drenando il sangue in modo più vigoroso». Questo consente di evitare le cicatrici, chiamiamole così, che l'infarto lascia sull'organo colpito.

L'intervento sul primo paziente è stato possibile dopo giorni di simulazione meccanica ed elettronica e il nuovo strumento non arriva a caso a Frosinone. «Questa tecnica è applicata a Oxford, dove ci sono già numerosi studi - aggiunge Menichelli - e chi deve divulgarla in altri Paesi si basa sul background dei riceventi, sulle attività svolte, le pubblicazioni scientifiche, i rapporti creati negli anni». Ecco perché allo Spaziani si è scritta una pagina importante della cardiologia interventistica. Il paziente, che è rimasto sveglio durante l'intervento, è stato dimesso nei giorni scorsi in perfetta forma.

COVID

La curva dei contagi, purtroppo, non si arresta e ieri l'unica notizia degna di nota è che non ci siano stati decessi. I nuovi contagi, però, sono stati 667 su 2.373 tamponi effettuati, cosa che porta al rapporto tra positivi e test eseguiti oltre il 28%, quindi al di sopra della media regionale. Sono in crescita anche i ricoveri, passati da 24 a 27, e le guarigioni non riescono ad arginare i nuovi contagi. Ieri sono state 279, una media costante negli ultimi giorni, ma sempre meno della metà dei positivi che si registrano quotidianamente. La città più colpita ieri è stata Frosinone, con 90 casi, a 46 troviamo Ceccano, 45 Cassino e 44 Ferentino, via via tutti gli altri centri.

Quella di ieri è stata la giornata più nera nel Lazio dal 4 febbraio scorso. Da mesi non si registravano tanti casi (11.529 nuovi positivi, con una crescita di 3.773). I decessi sono stati 9, 4 in più del giorno precedente, i ricoverati 614 (12 in meno, mentre Frosinone è in controtendenza), i guariti 4.943 Il numero complessivo dei casi su base settimanale segna il +50% e l'incidenza sale a 853 per 100 mila abitanti (era 566 la scorsa settimana). La pandemia non è stata superata, anzi siamo nuovamente nel pieno dell'emergenza e occorre riprendere le dovute precauzioni.