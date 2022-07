Temperature record, altro giorno da bollino rosso. I consigli Asl per le ondate di calore

Luglio inizia con il caldo rovente, da bollino rosso, in 19 città su 27 monitorare dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi è previsto ‘livello 3’, anche in provincia di Frosinone con picchi di 37 gradi. L’eccezionale ondata di calore ha spinto l’Asl a diramare i consigli utili, soprattutto per bambini e anziani: non uscire nelle ore centrali e bere molta acqua.

«In caso di bisogno - è stato spiegato dall’Asl - durante la notte e nei giorni prefestivi e festivi è possibile rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) che garantisce a tutti i cittadini, anche ai non residenti, l’assistenza sanitaria per situazioni che rivestono carattere di urgenza negli orari di lavoro in cui non sono disponibili i medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta»