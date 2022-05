Industria e innovazione, accordo del Mise con Mazzocchia di Frosinone: investimento da 6 milioni

l ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato un accordo per l'innovazione con l'azienda Fratelli Mazzocchia di Frosinone per realizzare un investimento di oltre 6 milioni di euro nel settore della progettazione e realizzazione di automezzi compattatori ad alta efficienza e basso impatto ambientale. È quanto si legge in una nota del dicastero per lo Sviluppo economico. Si tratta di un progetto che prevede attività di ricerca industriale e fasi di sperimentazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'impresa dell'Università di Roma «Tor Vergata».

La Fratelli Mazzocchia è una azienda specializzata del settore che produce veicoli, attrezzature e impianti per la raccolta e il trattamento dei rifiuti sia per il mercato italiano che estero (Europa, Nord Africa, Medioriente, Cina e Sud America). Il ministero dello Sviluppo economico - continua la nota - agevola l'investimento con circa 2,6 milioni di euro che consentiranno, oltre alla salvaguardia dell'occupazione esistente, un incremento di 15 nuovi posti di lavoro tra personale operativo, ingegneri e tecnici specializzati.