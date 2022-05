Frosinone, arriva la viceministra allo Sviluppo economico

Giovedì la viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, farà tappa a Frosinone per incontrare i vertici di Unindustria, Camera di Commercio Frosinone Latina, associazioni di categoria e alcune eccellenze del settore industriale.

Sarà ospite della sottosegretaria di Stato Ilaria Fontana, che annuncia: «Con la viceministra incontreremo parte del tessuto imprenditoriale e industriale del territorio frusinate. Accogliere richieste, proposte, preoccupazioni, ma anche le opportunità e la visione dei nostri imprenditori sarà al centro dell’agenda che vedrà sia me che la viceminista in tour per Frosinone».