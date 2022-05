Cassino, manca il materiale: Stellantis si ferma ancora

Ancora un giorno di stop per lo stabilimento Fca Cassino Plant. Oggi pomeriggio è giunta la comunicazione che, a causa della mancanza di materiale, domani i cancelli resteranno chiusi. Sono ormai oltre 30 i giorni di stop dall'inizio del nuovo anno. La dirigenza del sito pedemontano aveva previsto di recuperare i cosiddetti "senza lavoro" con una serie di sabati lavorativi dal 7 maggio al 3 luglio. Il primo sabato lavorativo è però saltato causa mancanza materiale e tutto lascia presagire che anche il 14 maggio i cancelli resteranno nuovamente chiusi. Buste paga sempre più decurtate per gli operai, mentre i sindacati incalzano: "Non è possibile sapere solo nel tardo pomeriggio che domani non si lavorerà, una situazione non più accettabile"