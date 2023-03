Frosinone, investito da un'auto durante il cambio di conducente del tir: muore autista di 65 anni

Si stava alternando con un collega alla guida di un tir quando, all'improvviso, è stato investito da un'auto. E' morto così un autista di 65 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta stamane sul tratto ciociaro dell'autostrada del Sole, al chilometro 617, in direzione nord, tra Frosinone e Ferentino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della sottosezione di polizia stradale del capoluogo.

Secondo la ricostruzione, il mezzo pesante era fermo in una piazzola di sosta e in quel momento tra i due autotrasportatori stava avvenendo il cambio di conducente. Uno di loro, però, è stato travolto da una macchina ed è deceduto sul colpo. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi. Era siciliano, del piccolo centro di Fiumedinisi, in provincia di Messina.

La stessa vettura è poi carambolata su altre due in transito lungo la carreggiata: due dei tre automobilisti sono rimasti feriti. Soccorsi, sono stati trasportati in ospedale.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente per consentire il ripristino della viabilità.