Scontro tra auto e moto sulla Casilina: grave un centauro

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato poco dopo le 12 di oggi in via Casilina Sud, tra Cassino e Cervaro e, più precisamente, all'incrocio con via Sarzana. A riportare le ferite più gravi è stato il motociclista, scaraventato a terra. Sul posto sono subito giunti soccors dell'Ares del 118 del Santa Scolastica e si attende l'eliambulanza per il tarsferimento in un nosocomio della Capitale. Le forze dell'ordine stanno facendo le opportune verifiche sulla dinamica del sinistro. Nel Cassinate quello di oggi è il terzo incidente tra auto e moto che si verifica in una settimana: nei giorni scorsi teatro di simili incidenti sono state la Superstrada Cassino-Formia e poi sempre la Casilina Sud all'incrocio con il bivio che conduce a Cervaro.