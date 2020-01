Incidente contro l'albero, Simone muore a 39 anni: la Procura apre un'inchiesta, tre indagati

La Procura apre un'inchiesta sulla morte di Simone Maini, il pizzaiolo di Isola del Liri, in provincia di Frosinone, di 39 anni, deceduto mercoledì scorso in un tragico incidente stradale sulla Provinciale Ceprano-Strangolagalli. Tre al persone indagate per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. Si tratta di un dipendente dell'amministrazione provinciale addetto alla manutenzione del tratto di strada dove si è consumato l'incidente e i due titolari dell'appezzamento di terreno dove si trova l'albero, posto al lato della carreggiata, contro cui è finita la Fiat 500 del pizzaiolo. L'iscrizione sul registro degli indagati è un atto dovuto per consentire gli accertamenti tecnici da svolgere in questi casi.

Pizzaiolo di Isola Liri morto in un incidente

Esce di strada e finisce contro un albero: muore "Simonino", pizzaiolo di Isola del Liri

GLI INCARICHI

Il sostituto procuratore Samuel Amari ha dato incarico all' ingegner Angelo Diana di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il consulente dovrà stabilire attraverso un esame cinematico la velocità sostenuta dalla vittima al momento del sinistro stradale.

L'esame autoptico sulla salma è stato invece effettuato nella giornata di ieri dal dottor Marco Straccamore. Il medico legale si è riservato 60 giorni di tempo per presentare i risultati della perizia.

La famiglia di Simone Maini si è rivolta agli avvocati Giulia Giacinti e Liliana Ferrazzoli affinchè svolgano le opportune indagini per verificare se questo incidente poteva essere evitato e se possano ravvisarsi delle responsabilità nei confronti di terzi. I legali si sono riservati di nominare dei consulenti di parte.

IL GIORNO DEL DOLORE

Dopo l'esame autoptico il magistrato inquirente ha dato l'assenso per riconsegnare la salma ai suoi familiari. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 presso la chiesa Sant'Arcangelo di Strangolagalli. Simonino come veniva simpaticamente nominato dagli amici svolgeva attività di pizzaiolo ad Isolaliri. Allegro e solare aveva tanti amici che gli volevano bene e che lo apprezzavano per le sue indubbie qualità umane. Il suo locale che gestiva con l'aiuto del papà Donato e della Mamma Maria era sempre pieno di clienti e lui ne andava orgoglioso.

Simone che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 28 febbraio il pomeriggio del 15 gennaio scorso stava percorrendo la provinciale che porta a Strangolagalli quando per motivi che sono ancora al vaglio degli inquirenti la vettura su cui viaggiava è uscita fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un albero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA