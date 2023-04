In tantissimi a Torrice per l'addio all'ingegner Curzio Stirpe

Nella chiesa di San Pietro apostolo, nel centro storico di Torrice, una folla immensa per l’estremo saluto all’imprenditore Curzio Stirpe, 71 anni, protagonista dello sviluppo territoriale e fratello di Maurizio, vicepresidente di Confindustria e patron del Frosinone calcio.

Sabato scorso l’ingegner Stirpe era in tribuna a tifare come sempre i Leoni giallazzurri, purtroppo la ultima presenza in tribuna allo Stadio intitolato al compianto padre Benito. Lunedì primo maggio i tifosi gli renderanno omaggio.

Ai suoi funerali, tra i familiari e la comunità del borgo ciociaro, presenti varie autorità politiche, civili e militari nonché i vertici di Unindustria e dell'universo imprenditoriale provinciale e regionale, l'allenatore del Frosinone Fabio Grosso e diversi giocatori.