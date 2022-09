Martedì 27 Settembre 2022, 07:17 - Ultimo aggiornamento: 07:23

La Ciociaria non è rimasta immune all'ondata di disaffezione ai partiti e, forse, più in generale alla politica, che ha fatto registra percentuali record di astensione in molti collegi elettorali. Nei 91 comuni della provincia, che hanno sommato 384 mila aventi diritto, alla tornata di domenica scorsa (la prima in cui il voto è stato esteso anche al Senato ai 18enni), ha votato il 63,91 percento.

Nel 2018 al Senato aveva votato il 75,20% e alla Camera il 75,53%. Quasi 12 punti in percentuale in meno, rispetto al 2018. Nei centri più piccoli c'è stata maggiore affluenza, in molti casi ben oltre il dato provinciale e nazionale. A Sant'Ambrogio sul Garigliano, in particolare, si è recato alle urne l'83,79%; a Falvaterra il 75,34%; a Posta Fibreno il 73,53%; a Castelnuovo Parano il 71,65%; A Trivigliano il 70.38%; a Giuliano di Roma il 69,62; a Pescosolido il 68,87% e a San Donato Val di Comino il 68,22%. Ma sempre dai piccoli centri è arrivato il record in negativo: fanalino di coda Casalattico con l'affluenza ferma al 42,92%. A seguire: Picinisco con il 51,19%; Casalvieri con il 54,28% e Belmonte Castello con il 55,88%. Nelle maggiori città della provincia di Frosinone c'è stato il calo dell'affluenza, ma è rimasto poco al di sopra del dato nazionale. E' il caso del Capoluogo dove ha votato (tra Camera e Senato) il 64,52%, mentre nel 2018 era stato poco più del 74%. A Cassino si è recato alle urne il 67,14, nel 2018 l'82%. Ad Anagni il 64,36%, nel 2018 il 75,34%. A Ceccano il 58,08% nel 2018 il 69,52%. Ad Alatri il 66,04%, nel 2018 il 74,78% a Sora, infine, ha votato il 62,98 nel 2018 il 74,94%. C'è poi lo scenario regionale.

Nella regione Lazio ha votato il 64,34%, nel 2018 la percentale era stata del 72,68. A Viterbo ha votato il 68,20%; a Rieti il 66,35% e a Latina il 61,05%. Rispetto al dato del 2018 il maggior numero di astenuti c'è stato a Latina.

Un dato generale che, tuttavia, si è agganciato, al dato generale. Ma in Ciociaria è mancato l'elettorato della sera, dalla 19 alle 23, infatti, ha votato poco meno del 12% degli aventi diritto.