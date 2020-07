Garage in fiamme, paura in Centro

Paura ieri sera a Supino per un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in un garage in viale Regina Margherita nel centro storico di Supino. È successo intorno alle 22. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ma per le due auto parcheggiate non c'è stato nulla da fare.



Diversi i residenti scesi in strada anche richiamati dall'arrivo dei pompieri. Alla vista del fumo e del fuoco hanno temuto il peggio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per spegnere l'incendio. Molto probabilmente l'origine delle fiamme è dovuta a un corto circuito.