Ultimo aggiornamento: 17:26

Frosinone: parte la rigenerazione urbana.La​ giunta Ottaviani ha approvato, nel corso dell'ultima riunione tenutasi venerdì, la startup della rigenerazione urbana all'interno del territorio comunale, autorizzando il dirigente dell'urbanistica ad avvalersi anche di tecnici esterni per redigere il piano che verrà sottoposto, in autunno, alla valutazione e all'approvazione del Consiglio comunale.Nella prima fase, assieme ai tecnici, lavorerà anche la commissione urbanistica, presieduta dal consigliere Debora Patrizi, allo scopo di individuare gli ambiti omogenei sui quali intervenire unitamente alla possibilità di riconsiderare vaste aree del territorio che non possono più ritenersi effettivamente agricole, permettendo, anche, nuovi cambi di destinazione d'uso nelle zone residenziali ovvero a servizi.Grazie alla novità della rigenerazione urbana, dunque, si potrà centrare il duplice obiettivo di valorizzare la piccola proprietà immobiliare da parte dei privati e generare ulteriori possibilità di introiti per l'amministrazione comunale dai relativi oneri concessori. E quanto comunicano, in una nota, dal Comune.