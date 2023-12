Frosinone, sistemata la rotatoria di piazzale De Matthaeis: «In futuro la mobilità della zona sarà rivoluzionata»

Sistemata la rotatoria in piazzale De Matthaeis a Frosinone: un intervento semplice, veloce ma per il quale si è dovuto attendere quattro anni. Era il dicembre del 2019 quando l'ex amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Ottaviani sostituì i semafori con rotatorie. Tolte le reti metalliche e le barriere in plexiglas, che la rendevano di fatto un cantiere, sono stati messi dei pannelli in plastica quasi a raso della carreggiata e delle piante per la decorazione. Il diametro è stato anche ridotto consentendo una maggiore fluidificazione del traffico.

La struttura spartitraffico è stata collocata in maniera provvisoria da parte dell’amministrazione, in vista della rivisitazione della mobilità dell’intera area.



«La nuova viabilità in via Ponte La Fontana, via San Giuseppe e via Tommaso Landolfi, introdotta in via sperimentale per decongestionare il traffico in zona De Matthaeis, deviando in via facoltativa le direttrici di viale Roma e via Maria, ha dimostrato di corrispondere positivamente all'obiettivo perseguito - ha concluso l’assessore Rotondi - I pannelli integrativi saranno dunque posizionati nelle aree di via Maria, via Caio Mario, viale Roma, via Ponte la Fontana, via san Giuseppe e via san Gerardo».