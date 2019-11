Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.4, è avvenuta alle 18.35, nella zona del Sorano. L'epicentro nella vicina Balsorano, a 14 km di profondità. E' stata avvertita in tutta la Ciociaria, fino a Frosinone e Alatri. Molti abitanti si sono riversati in strada sopaffatti dallo spavento. Al momento non si segnalano crolli. Centralini di vigili del fuoco e di forze dell'ordine subissati di telefonate. Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA