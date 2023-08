Frosinone-Napoli, assalto allo stadio. Le voci dei tifosi

Domenica 20 Agosto 2023, 11:49

La frenetica ricerca di un posto dove parcheggiare l'auto delle migliaia di tifosi arrivati a Frosinone per la prima partita del Campionato di Serie A. Il debutto della squadra gialloazzurra contro il Napoli è stato un banco di prova per il capoluogo. Presa d'assalto l'area attorno al Casaleno. Auto lasciate dove possibile e quanto possibile più vicino allo stadio, sui lati delle strade, sui marciapiedi e anche all'interno della Asl. Ingorgo lungo viale Volsci per un'ora e mezza prima dell'incontro. Parcheggi stracolmi e fiumana di gente a piedi con il paradosso dell'Agenzia delle Entrate dove è rimasto vuoto il parcheggio retrostante, piazza Sandro Pertini. Gli avventori esterni hanno lamentato la carenza di indicazioni. Per quanto possibile forze dell'ordine e protezione civile hanno indirizzato gli automobilisti che ad imbuto si sono riversati sulla rotatoria di via Fabi che conduce allo stadio e dove hanno trovato una barriera. Il tratto di via Fabi a ridosso dell'ingresso della Asl, infatti, è stato chiuso per evitare eccessivi disagi alle attività ospedaliere.