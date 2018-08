A Gallinaro c'è attesa per la serata finale del festival rock. Sul palco, dalle 21, saliranno Frankie Hi–Nrg Mc e ‘O Zulù per 99 minuti live (ingresso 8 euro). Il doppio concerto di questa sera chiude la rassegna GallinaRock, partita il 16 agosto e che ha visto una vasta platea di giovani assistere alle esibizioni di band emergenti nell'ambito del contest (stasera l'annuncio del gruppo vincitore).

L'apertura, nella prima delle tre serate in cartellone, è stata affidata ai Wild Rabbit Project e a Giorgio Canali & Rossofuco, il cantautore e chitarrista tra le maggiori realtà del rock alternativo italiano che ha infiammato il pubblico con il suo concerto.

Ieri è stata la volta di «Quelli di Annares», tra combat rock e folk, e poi delle band provenienti da diverse zone d'Italia per l'ultimo spazio riservato al concorso.

Stasera, invece, il concertone finale con Frankie Hi–Nrg Mc e ‘O Zulù, due che musicalmente hanno caratterizzato gli anni ’90 italiani. Frankie Hi-Nrg, al secolo Francesco Di Gesù, è considerato uno dei padri del rap italiano. È anche autore e compositore. Luca Persico, in arte ‘O Zulù, è il frontman dei napoletani 99 Posse e ripercorrerà in un'ora e mezzo di musica il suo percorso.

