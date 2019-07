© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Comuni di Ausonia, Coreno Ausonio e Castelnuovo Parano potranno far affidamento su un nuovo depuratore intercomunale. L’intervento, che sarà finanziato da Acea Ato 5 per un costo a base di gara di 8,5 milioni di euro in totale, è diviso in due lotti: il primo (5,5 milioni di euro) prevede l’adeguamento dell’impianto di depurazione già esistente in località Torrerisi, nel comune di Ausonia (in grado di servire una popolazione di circa 4.000 abitanti) ela realizzazione dei collettori principali di adduzione allo stesso (per un totale di oltre 4 chilometri di lunghezza).L’iter autorizzativo dell’intervento è in fase conclusiva e si è prossimi al bando di gara per i lavori. Il progetto prevede anche un secondo lotto, da 3 milioni di euro, per la realizzazione dei collettori di adduzione dal depuratore alle utenze di Coreno Ausonio, Castelnuovo Parano e parte di Ausonia (per un totale di 2,8 chilometri).Per questo secondo lotto si attende la chiusura della conferenza dei servizi, poi l’approvazione del progetto dovrà passare per la Conferenza dei Sindaci dell’ATO 5. E' quanto comunica Acea in una nota.