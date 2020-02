© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 230 studenti del liceo di Ceccano parteciperanno a stage linguistici con destinazione Cadice, Edimburgo, Nizza e Londra. Di loro 80 saranno inseriti negli stage sportivi a Bardonecchia e Gallipoli, 40 studenti del coro si recheranno in scambio musicale a Turku in Finlandia.I ragazzi delle classi prime si recheranno a Londra alloggiando in college e inizieranno il loro percorso di mobilità in uno stage storico e ben rodato ricco di attività culturali.Gli studenti delle seconde linguistico sono già partiti per Cadice nel Sud della Spagna e oltre alle lezioni di lingua in una scuola certificata avranno l’opportunità di vivere in famiglia per sviluppare la loro capacità di adattamento. Visiteranno i luoghi di maggior interesse artistico e paesaggistico.Per le classi terze del linguistico il grande classico stage a Nizza, con soggiorno in famiglia e lezioni di lingua. Gli studenti godranno di maggiore autonomia grazie alla scelta della città ricca di luoghi di interesse e alla facilità della mobilità cittadina. Visiteranno la regione con Cannes, Montecarlo e le fabbriche di profumi della Costa Azzurra, passeggeranno sulla celebre Promenade.Gli studenti delle quarte del linguistico, scientifico e scienze applicate avranno la fortuna di partecipare allo stage in famiglia ad Edimburgo, tra storia e leggenda, frequenteranno una scuola specializzata per migliorare il loro inglese.