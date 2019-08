© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì al progetto di una città metropolitana nel Frusinate, ma la Provincia deve conservare il ruolo di ente di area vasta, anche alla luce della posizione assunta dall’Upi che chiede il rafforzamento degli enti sovracomunali come quello di piazza Gramsci. Antonio Pompeo apre al piano di un’unione intercomunale formata da otto centri contigui (Frosinone, Ferentino, Alatri, Ceccano, Veroli, Patrica, Supino e Torrice), Giovanni Turriziani sposa la battaglia intrapresa dall’Upi.È quanto emerso nell’incontro tra i due, il primo presidente della Provincia e il secondo di Unindustria Frosinone. Proprio dagli industriali è arrivata la proposta di un nuovo assetto territoriale basato su un’organizzazione di tipo federativo e cooperativo. Pompeo, che è anche sindaco di Ferentino, ha espresso «la sua posizione favorevole alla gestione associata dei servizi da parte di una realtà allargata, contestualmente - si spiega in una nota - alla necessità di confermare il ruolo di ente di area vasta delle Province, anche attraverso la definizione delle funzioni chiesta a gran voce dall’Upi». Nello specifico, riferendosi alla creazione di un grande capoluogo «che possa rivendicare risorse e una maggiore attenzione da parte di enti sovralocali», ha osservato che comporterebbe un risparmio economico «attraverso la condivisione delle figure professionali di ciascun ente, e la velocizzazione degli iter procedurali». Pompeo, parlando di «incontro molto proficuo», ha annunciato che c’è «piena condivisione del progetto lanciato da Unindustria, che sosterrò anche come sindaco». Poi, tornando sul potenziamento delle Province, ha concluso: «Con il presidente Turriziani abbiamo ravvisato anche la necessità che restino l’ente strategico di riferimento delle realtà locali, siano esse piccoli comuni o associate come, appunto, il Grande capoluogo».Soddisfazione per l’esito del colloquio è stata espressa anche da Turriziani che, chiude la nota, ha anche «condiviso la linea per rafforzare le Province».