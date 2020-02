Il Frosinone cala il poker di vittorie e risponde allo Spezia continuando il testa a testa per il secondo posto finale. Per i canarini è stato il quarto successo di fila con identico risultato, 1-0, punteggio che lascia aperte le gare fino al 90’, ma che, alla fine, si rivela sempre prezioso per quel che conta: i tre punti. Ancora una volta a regalare la gioia è stato Rohden, centrocampista svedese al secondo gol stagionale dopo quello siglato a Venezia. Il giocatore sta crescendo di condizione, è sempre presente nelle manovre ed è pronto a ripiegare quando ce n’è bisogno. È uno dei punti fermi di questo Frosinone che vuole continuare a marciare verso il sogno.

Mister Nesta, dunque, si gode il momento magico del suo Frosinone, che gara dopo gara si mostra più compatto e amalgamato. È sempre più squadra, dunque. E venerdì sera prova di maturità su un campo ostico, quello di Cosenza.

