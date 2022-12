Nuova tegola per il Frosinone, capitan Lucioni s'infortuna durante l'allenamento

Nuova tegola per il Frosinone calcio, il capitano Fabio Lucioni, durante l'allenamento di mercoledì, a seguito di uno scontro di gioco, ha riportato un trauma contusivo alla gamba destra. Dall'ufficio stampa dei giallazzurri per ora non arrivano altrio dettagli per capire l'entità dell'infortunio. Oggi seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso che continuano a preparare la partita con il Sudtirol. Il fantasista Giuseppe Caso dovrebbe essere in campo. Mentre per Kone continuano le terapie.