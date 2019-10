Scende dal pullman e viene investito da un'auto: paura stasera ad Aquino. A rimanere ferito è stato un 76enne del posto centrato da un'auto mentre attraversava la strada in via Giovenale. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, ma per fortuna non rischia la vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica. Il pensionato era appena sceso da un pullman di ritorno da Sorrento, dove c'era stata una gita in comitiva organizzata dal Comune di Aquino.

"Ho parlato con lui, è sempre stato vigile e cosciente. Ringrazio il 118 e i carabinieri per il tempestivo intervento" è stata la dichiarazione del sindaco Libero Mazzaroppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA