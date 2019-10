Era sceso dai monti forse per trovare cibo. Passo dopo passo si è spinto a ridosso delle strade asfaltate fino a quando non è arrivato sulle corsie della Sora-Frosinone, all'altezza di Alvito. Era sera, circa le 21.30, quando l'animale, un capriolo, è stato investito da un'auto.



Scattato l'allarme, è stato subito soccorso dal vicepresidente della Provincia, Luigi Vacana, e recuperato dagli agenti della polizia provinciale, agli ordini del comandante Pietro D'Aguanno.



All'animale, ferito e impaurito, sono state prestate le prime cure e è stato trasferito nel centro della fauna selvatica di Fogliano (Lt), dove sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti: nell'impatto con il veicolo, infatti, ha riportato la rottura della mascella e alcune lesioni, oltre alla perdita di una delle due corna. Le sue condizioni, però, non sono gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA