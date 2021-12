Travolto e ucciso da un treno a Livorno, Francesco Tomassi morto a 23 anni: frequentava l'Accademia Navale

Un 23enne della provincia di Frosinone travolto e ucciso da un treno all'alba di oggi 19 dicembre in prossimità della stazione di Antignano, quartiere di Livorno. La vittima è Francesco Tomassi, originario di Aquino. Il giovane frequentava l'Accademia navale livornese. Sono ancora in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, ma per ora si propende per la pista dell'incidente. Francesco forse stava tornando a casa dopo la notte passata con gli amici. Secondo una ricostruzione il giovane avrebbe avuto un litigio e si è incamminato a piedi lungo i binari, ma poco dopo è transitato un treno che lo ha investito all'altezza della stazione della stazione di Antignano.

Il macchinista, pur azionando immediatamente il freno rapido d'emergenza, non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Misericordia di Livorno con medico a bordo e una della Misericordia di Antignano, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria. La salma è stata portata all'obitorio del cimitero dei Lupi ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.