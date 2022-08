Cassino, fiamme in un appartamento del centro: in due rischiano l'intossicazione

Fiamme in un appartamento in pieno centro: paura a Cassino. Probabilmente a causa di un corto circuito, si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento di un condominio sito in via Enrico De Nicola. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è giunta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cassino. Si è resa necessaria anche l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere i due inquilini che stavano rischiando l’intossicazione a causa del fumo.