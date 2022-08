Domenica 14 Agosto 2022, 11:56 - Ultimo aggiornamento: 12:04

Musica, risate, folklore e tradizioni gastronomiche: il fine settimana di Ferragosto è servito.

Ad Alatri è in pieno svolgimento la 51esima edizione del Festival internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”. Dopo il successo delle prime due serate, ecco il programma di oggi: alle 13, in Piazza Regina Margherita, il “pranzo dei popoli”; dalle 16 alle 18 laboratorio di danza spagnola a cura del gruppo di cultura tradizionale “La Espuela”; dalle 18 alle 19 spettacoli itineranti per le vie e le piazze del centro storico di Alatri e alle 21, in Piazza Santa Maria Maggiore, l’esibizione del gruppo alatrense “Gli Paes Mei” e del Ballet Folklorico Bùho Nicolaita dal Messico; inoltre Nino Conte e Denise Di Maria (Campania – Sicilia) e I Tamburi di Gorèe dal Senegal, Bukina Faso e Gambia.

Sempre ad Alatri, alle 21, nel chiostro di S. Francesco, musica eterna a cura del maestro Pietro Picchi; domani, alle 21.30, in piazza Santa Maria Maggiore, lo spettacolo a cura della Pro Loco “Ridiamoci su” di Marco Passaglia.

“Arce Buskers Festival” è il titolo della serata che Arce dedica oggi agli artisti, ai giochi e alla musica di strada dalle 20 in piazza Umberto I°.

Ad Anagni, stasera, ultimo appuntamento con “Anagni magica misteriosa”. Al Parco delle Rimembranze, alle 21.30, è in programma la seconda serata della rassegna dal titolo “Anagni a lume di candela”: in scena Anna Vinci e Paolo Rainaldi.

Decima edizione de Le notti di bacco a Falvaterra: oggi, dalle 20 in Piazza Umberto I, intrattenimento musicale con i Panè, orchestra spettacolo di trenta elementi, artisti di strada, vino a fiumi e tanti stand per aspettare la mezzanotte insieme.

E veniamo al giorno di Ferragosto cominciando dai nomi di punta dello spettacolo italiano. Il Casalvieri Summer Festival si accenderà della musica di Edoardo Bennato che si esibirà in un concerto gratuito in piazza San Rocco, mentre a Esperia, in piazza Campo Consalvo, farà tappa il cantautore Roberto Vecchioni, che canterà i suoi successi. A Paliano, invece, in piazza Colonna, alle 21.30, risate garantite con lo spettacolo comico di Valentina Persia.

Appuntamento in piazza Umberto I a Campoli Appennino per la prima edizione della sagra della salsiccia al tartufo. Si potranno degustare non solo le salsicce al tartufo ma anche ogni altro genere di prelibatezza aromatizzata al tartufo. In serata musica dal vivo con “Noi capitani coraggiosi”, tribute band di Tozzi e Morandi.

A Fiuggi concerto ferragostano di gran classe con i Four Season Quartet in piazza Spada alle 21. Il quartetto umbro, composto da Daniela Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti al basso, David Versiglioni al piano e Silvano Pero alla batteria, proporrà un cocktail infallibile di Swing & Soul. La loro musica è ispirata al periodo della Dolce Vita e alle orchestrine dei night club; la loro cifra è data dalla miscela delle loro diverse storie, dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo.

IN PROGRAMMA MARTEDÌ

Il recital pianistico “Lirismo e Virtuosismo” del pianista Piero Di Egidio concluderà il Festival lirico “Trisulti all’Opera” presso la Certosa di Trisulti, nel comune di Collepardo. La direzione artistica è a cura di Davide Dellisanti. Anteprima nazionale del monologo teatrale “Ve lo racconto io Walter Chiari!” martedì alle 21.30 presso il parco comunale di Filettino. Il palco sarà tutto per Masha Sirago che racconterà aneddoti, conversazioni solitarie, momenti di vita vissuti insieme al grande divo della Dolce Vita: Walter Chiari. Il testo è scritto da Masha Sirago e Rocco Cesareo che ne cura anche la regia.