Mercoledì 10 Aprile 2024, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 16:40

Celebrato al parco "Matusa" di Frosinone il 172° anniversario di fondazione della Polizia di Stato. Il questore, Domenico Condello, è partito dal recente omicidiotra la gente «che non è il preludio a una situazione emergenziale ma è un evento che non dobbiamo sottovalutare per affrontarne la portata». L'immediato arresto dell'autore e i servizi dei giorni successivi dimostrano l'impegno della polizia ma Condello ha ricordato che contro la criminalità «se non esistono metodi infallibili o antidoti, dobbiamo intervenire con risposte certe, quali attori principali».

Richiamato, allora, il principio di una «azione orizzontale per la sicurezza, che coinvolga cittadini, associazioni e istituzioni per la legalità, non può essere una visione verticale, indicata dall'alto. La legalità è un cammino culturale che prende le mosse da casa, a scuola, nella vita di tutti i giorni». Poi un passaggio forte: «Se qualcuno ritiene che la legalità non lo riguardi, la sua inerzia favorisce chi delinque, ne diventa eticamente connivente».

Applausi per le citazioni di Giovanni Falcone sulla necessità di fare il proprio dovere e di Emanuela Loi, l'agente di scorta di Paolo Borsellino, prima donna uccisa e «il sacrificio della quale non è rimasto invano». Il questore ha poi fornito i dati sull'attività svolta, sottolineando «da parte nostra c'è sempre il massimo impegno, sappiamo che la Polizia è più apprezzata e credibile se in grado di rispondere».

Presenti le massime autorità della provincia, in tribuna e poi nel parco per una battuta sul ruolo dello sport anche il mister del Frosinone, Eusebio Di Francesco e il capitano Luca Mazzitelli.

La cerimonia si è conclusa con gli encomi al personale che si è distinto in operazioni di servizio. L'elenco di tutto i riconoscimenti si può scaricare qui.