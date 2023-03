Festa della donna, cartolina e annullo filatelico di Poste Italiane

Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario.

Il prodotto filatelico è disponibile nei cinque uffici postali con sportello filatelico della provincia di Frosinone (Frosinone Centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino), oltre che negli spazio filatelia del territorio nazionale.

Fino all’8 marzo, esclusivamente negli uffici dedicati interamente al mondo filatelico denominati “Spazio Filatelia” e presenti nelle maggiori città italiane, sarà disponibile anche il bollo tondo con datario centrato mobile. L’annullo lineare, invece, verrà utilizzato nelle sedi con sportello filatelico.