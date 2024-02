Incidente sulla Casilina, nel territorio di Ferentino: strada bloccata. Lo scontro frontale è avvenuto tra il furgone di un corriere e un'auto, i conducenti sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Per consentire i rilievi e la messa in sicurezza del punto in cui è avvenuto l'incidente, interventi resi più difficili dalla pioggia, la strada è bloccata e si sono formate lunghe code.

