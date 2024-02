Pignataro Interamna, maltempo: albero cade su un'auto in transito, ferito un 75enne

Maltempo, paura a Pignataro Interamna: albero si abbatte su un’auto in transito il conducente rimane bloccato all’interno. Messo in salvo dai carabinieri e dai vigili del fuoco. E’ successo nel pomeriggio di oggi 23 febbraio, poco dopo le 18, a Pignataro Interamna dove un 75nne del posto è rimasto vittima dell’incidente che, per fortuna, non ha avuto esiti drammatici. L’uomo a bordo della sua berlina stava attraversando una parallela di via Roma, quando una grossa quercia è crollata sotto le folate di vento e si è abbattuta sulla parte anteriore del mezzo.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri, i vigili del fuoco e il 118. L’uomo ha riportato alcune ferite, ma al momento dei soccorsi era vigile cosciente: è stato portato al pronto soccorso del "Santa Scolastica" per accertamenti.