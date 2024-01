Ferentino, perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro: muore pensionata

Tragico incidente: perde il controllo dell'auto e va a sbattere contro un muro: muore una donna di 72 anni. La vittima è Luisa Torroni, che abitava in via Stella Vado Rosso, non molto distante dal luogo dove si è consumato il dramma. L'incidenre intorno alle 12:45 di oggi 2 gennaio 2024, quando i vigili del fuoco di Frosinone sono intervenuti a Ferentino, in via Torre Noverana. Nel l'impatto ha perso la vita una donna di Ferentino di 72 anni alla guida di una Fiat 600.

La donna, dopo essere uscita dalla carreggiata senza aver coinvolto altri mezzi, ha sbattuto contro un muro ed è rimasta incastrata tra le lamiere a seguito del forte impatto. I vigili del fuoco di Frosinone giunti sul posto con e 5 unità, hanno prontamente estratto la donna dalle lamiere per affidarla alle cure mediche del 118 presente anche con eliambulanza. La donna purtroppo è morta per i gravi traumi riportati e non è stato più necessario l’elisoccorso. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della polizia locale.