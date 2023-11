Lunedì 20 Novembre 2023, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 09:17

Cosa non si farebbe per amore. Lo sa molto bene un quarantenne di Fiuggi che ha evaso i domiciliari per poter assistere la sua fidanzata che si era ammalata. Poco importava se quella condotta lo avrebbe portato un'altra volta dietro le sbarre. Lui, di fatto, non ci ha pensato due volte e pur sapendo bene a quello che andava incontro, è uscito di casa per recarsi nell'appartamento della sua amata che aveva bisogno di farmaci e di cure. Ovviamente quella condotta gli è costata molto cara. Quando i carabinieri si sono recati nella sua abitazione per un controllo e non lo hanno trovato hanno subito diramato le ricerche. Il fiuggino è stato ritrovato a casa della fidanzata. Con i militari si era giustificato dicendo loro che la sua ragazza non stava bene e che aveva bisogno di lui. Per l'uomo si sono spalancate di nuovo le porte del carcere. Ma nei giorni scorsi l'avvocato difensore Fabrizio Ambrosi che aveva chiesto il rito abbreviato, ha sostenuto che il suo assistito aveva trasgredito la legge per cause di forze maggiori. L'uomo infatti si era allontanato da casa soltanto per prestare aiuto alla fidanzata che necessitava di cure. Il giudice ha accolto la tesi difensiva ed ha assolto il fiuggino che, va detto, ha potuto continuare ad espiare la pena all'interno della sua abitazione. Il magistrato infatti non ha revocato i domiciliari.

