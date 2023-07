Anche San Giorgio a Liri (Frosinone) avrà la sua endopank, la panchina gialla per la lotta all’endometriosi. Si tratta della numero 28 in Ciociaria grazie all’attivismo della tutor dell’associazione "La voce di una è la voce di tutte", Tiziana Genito, la quarantatreenne di Piedimonte San Germano, affetta anche Lei di endometriosi malattia subdola e invalidante che colpisce circa tre milioni di donne in Italia.