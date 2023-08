Contro l'endometriosi, tre nuove panchine: ad Arce, Villa Santa Lucia e Sant'Ambrogio

Non si ferma l’attività di Tiziana Genito, tutor dell’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, che si prepara ad inaugurare questo fine settimana ben 3 endopank. Si tratta della panchina gialla per la lotta all’endometriosi in provincia di Frosinone . Oggi sarà ad Arce, domani a Villa Santa Lucia e domenica a Sant’ambrogio sul Garigliano. Saliranno così a ben 32 le endopank installate in tutta la provincia. L’impegno di Tiziana e della sua associazione mira ad arrivare a “coprire” tutti i comuni della Ciociaria che sono 91. Si è già a buon punto, visto che un terzo del territorio è coperto, ma non è mai abbastanza per sensibilizzare su una patologia invalidante per le donne. L’endometriosi - vale a dire la presenza di mucosa che normalmente riveste l’utero all’esterno dello stesso - colpisce in Italia il 10-15% delle donne in età riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni.