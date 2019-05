Elezioni, Salvini mercoledì farà tappa a Veroli. Salterà invece quella di Cassino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini nel suo tour elettorale farà tappa mercoledi 15 maggio, alle ore 18, in piazza Mazzoli a Veroli ma non a Cassino. Nelle due città il 26 maggio si vota per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali e sono i soli due comuni, in provincia, dove è previsto il turno di ballottaggio il prossimo 9 maggio in caso di mancata elezione diretta del sindaco. E in una nota il comitato elettorale della Lega afferma: «Entusiasmo alle stelle tra i verolani e i cittadini dell’intera provincia di Frosinone che aspettano da giorni l’importante incontro con il ministro Matteo Salvini. In vista delle elezioni comunali, il vicepresidente del consiglio dei ministri tirerà la volata a Marco Bussagli, candidato a sindaco di Veroli. La manifestazione elettorale è promossa dal gruppo Lega Veroli, dal senatore Gianfranco Rufa e dall’on. Francesco Zicchieri». Non sarà a Cassino ma era previsto anche per la situazione della spaccatura della Lega. Una parte è schierata con il centrodestra guidato dal candidato sindaco Mario Abbruzzese, ed un’altra parte sostiene il candidato indipendente Giuseppe Golini Petrarcone. Infatti in una sua lista civica sono candidati il consigliere comunale uscente della Lega Robertino Marsella e il segretario cittadino Ernesto Di Muccio. Ieri sera al comizio in piazza Diaz di Petrarcone erano presenti gli ex dirigenti dimissionati della Lega e i candidati guidati da Carmelo Palombo, già vice sindaco. A Roma, sostengono i leghisti, conoscono la situazione di Cassino ed un eventuale comizio Salvini potrebbe tenerlo al ballottaggio, tutto dipenderà da chi ci andrà.