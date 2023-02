Giovedì 23 Febbraio 2023, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 10:23

Manovre e contatti nelle segreterie dei partiti e nei palazzi della politica romana per varare in tempi brevi la squadra di governo del neopresidente Rocca. Gli scenari sembrano delinearsi sempre di più e anche la Ciociaria è in corsa per un posto in Giunta. Al momento in pole c'è Pasquale Ciacciarelli, il consigliere regionale uscente non rieletto nelle file della Lega nonostante le oltre 14mila preferenze totalizzate in provincia. Le sue quotazioni sarebbero salite dopo gli ultimi incontri.

Il partito di Salvini, infatti, spinge per vedersi riconosciuti due dei dieci assessorati, rinunciando alla presidenza dell'aula, e avrebbe espresso la necessità di avere una rappresentanza delle province. Da qui, dunque, la linea di puntare anche sui primi dei non eletti, cioè su quei candidati molto votati, ma per i quali non è scattato il seggio. Un modo per premiare quei territori in cui il Carroccio ha registrato un ampio consenso. E Ciacciarelli nel Lazio, per numero di preferenze collezionate, è risultato secondo soltanto dietro al romano Pino Cangemi, che ne ha ottenute più di 14.800 centrando l'ingresso nell'assise nella circoscrizione di Roma, qualche centinaia in più di Ciacciarelli. Ecco perché l'opzione del leghista ciociaro già da giorni è fortemente sul tavolo e nelle ultime ore si sarebbe rafforzata. A tal punto che nel totodeleghe che rimbalza circola il suo nome per quella alla Cultura. E questo non a caso, dal momento che nell'ultima consiliatura ha ricoperto sia la carica di presidente sia di vice della Commissione permanente cultura, spettacolo, sport e turismo.

In casa Lega per un posto in Giunta, oltre a Cangemi, circolano i nomi di Angelo Tripodi, eletto a Latina con oltre 8mila voti, e di Tony Bruognolo, terzo nella lista della Lega a Roma con oltre 11mila consensi che, però, non gli sono bastati per entrare alla Pisana. Chi avrà un ruolo di primo piano nell'Esecutivo Rocca sarà Fratelli d'Italia, forte del 33 per cento: potrebbe incassare fino a sei assessorati. FdI in Ciociaria ha eletto Daniele Maura e Alessia Savo, ma al momento nella partita delle deleghe sarebbero in vantaggio esponenti di altre province.

Oggi, intanto, è previsto un vertice della coalizione di centrodestra sul capitolo Giunta: il tavolo riunirà FdI, Lega, Forza Italia, Udc e Noi Moderati. L'insediamento del neogovernatore Rocca dovrebbe avvenire all'inizio della settimana prossima, dopo la proclamazione.