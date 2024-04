Martedì 16 Aprile 2024, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 19:04

Incidente sull'A1. Il tratto di Autostrada del Sole tra i caselli di Ferentino ed Anagni è stato chiuso poco prima delle ore 17 a causa di un incidente stradale accaduto a ridosso del casello di Ferentino. Nella collisione tra un'auto e un mezzo pesante è morta una ragazza Eleonora Certelli, di 21 anni di Roma, ex atleta Fidal, che era nel veicolo guidato dalla madre. In auto insieme alla vittima anche il fidanzato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli e il fratello della ragazza, trasportato invece insieme alla madre al policlinico Gemelli.

Incidente A1, autostrada chiusa

Il tratto della A1 tra Frosinone e Ferentino, chiuso poco prima delle 17 a causa di un incidente, è stato riaperto. Lo rende noto Autostrade che sul sito del traffico in tempo reale segnala dal km 623 in direzione di Milano una coda di 4 km sempre tra Frosinone e Ferentino. Entrata consigliata verso Roma: Anagni. Uscita consigliata provenendo da Napoli: Frosinone.

La ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione, la giovane vittima viaggiava su una Peugeot 107 guidata dalla madre che ha tamponato un mezzo pesante che la precedeva. Inutile ogni soccorso.