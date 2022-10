Covid, sentenza a Frosinone: «Stato di emergenza e decreti illegittimi»

La dichiarazione dello stato di emergenza per Covid 19 è «illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi» e di conseguenza «debbono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione epidemiologica». Lo afferma il giudice Luigi Petraccone, del Tribunale di Frosinone, respingendo il ricorso della Prefettura su una sentenza del giudice di pace che aveva accolto il ricorso di un cittadino, multato dalla polizia stradale per avere contravvenuto alle disposizioni del decreto della presidenza del consiglio dei ministri (Dpcm) del 9 marzo del 2020 con il quale si era dato il via alla cosiddetta "zona rossa" in tutto il Paese.

Il magistrato respinge il ricorso, riconosce le ragioni del cittadino - assistito dall'avvocato Giuseppe Cosimato - e ritiene che «non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario».

Una decisione, secondo il legale la prima del genere in Italia in sede civile (un precedente c'era stato a Pisa, ma penale, nel febbraio scorso), che è destinata a creare scalpore in quanto chi ha subito sanzioni ovvero sospensioni dal lavoro o decurtazioni dello stipendio per quanto previsto nei vari Dpcm che si sono susseguiti, ora potrebbe puntare a un risarcimento del danno.