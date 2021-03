Meno tamponi, ma ancora tanti contagi: 126 positivi e 3 morti. La Caritas: «Le nostre parrocchie a disposizione per i vaccini»

Meno tamponi ma il trend dei contagi Covid in provincia di Frosinone resta alto. Il bollettino diffuso oggi 15 marzo dalla Asl, riferito ai test eseguiti nella giornata di domenica, segna 126 nuovi positivi su 920 tamponi e 86 negativizzati. Sono stati registrati tre decessi nelle ultime 24 ore: una donna di 51 anni residente a Boville Ernica, un uomo di 65 residente ad Alatri e una donna di 88 anni residente a Veroli.

APPROFONDIMENTI EMERGENZA VIRUS Covid, inizia la settimana più difficile: ospedali allo stremo IL VIRUS Medico vaccinato, ma di nuovo positivo al Covid. Il caso dell'ex...

Questo nel dettaglio la situazione dei contagi nei Comuni:

E intanto la Caritas di Frosinone offre la propria collaborazione alla campagna vaccinale: «Le Caritas diocesane di Anagni-Alatri, Frosinone-Veroli-Ferentino e Sora-CassinoAquino-Pontecorvo - si legge in una lettera inviata al direttore generale della Asl di Frosinone, Pierpaola D'Alessandro - stanno cercando, da oltre un anno, di essere vicini alle persone e alle famiglie più fragili, in questa inedita situazione che viviamo, a causa della pandemia, in cui si acuiscono le sofferenze di tanti, soprattutto dei più poveri. In questo momento in cui si stanno moltiplicando, in tutto il Paese, gli sforzi per la campagna di vaccinazione, vogliamo esprimere all’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, anche a nome dei nostri Vescovi e in sintonia con la Conferenza Episcopale Italiana, la disponibilità a collaborare, mettendo a disposizione strutture ecclesiastiche per la realizzazione della campagna: parrocchie, Istituti, centri che capillarmente sono presenti in ogni Comune. Le autorità responsabili della campagna di vaccinazione potranno valutare la necessità e l’idoneità di ogni struttura che potrà essere messa a disposizione».

Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA