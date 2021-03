Medico vaccinato, ma di nuovo positivo al Covid. Il caso dell'ex sindaco di Torrice Mauro Assalti

Vaccinato, ma di nuovo positivo al Covid. È quanto accaduto a Mauro Assalti, ex sindaco di Torrice e medico di famiglia. A dare la notizia è stato lui stesso sulla propria pagina Facebook. «Sono positivo al Covid-19, nonostante il vaccino Pfizer effettuato in seconda dose il 24 gennaio - scrive Assalti - Essendo in prima linea con la mia attività di medico sono più esposto al rischio contagio come si è verificato.Il vaccino non ci crea uno scudo per cui il virus non entra più dentro di noi, il virus entra ma fa pochissime replicazioni perché a quel punto viene bloccato dagli anticorpi che si sono formati in seguito alla vaccinazione».

