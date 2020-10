© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani si conosceranno i nomi dei candidati alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti all’università di Cassino e del Lazio Meridionale. Scadrà alle ore 12.00 il termine per presentare le liste all’ufficio Affari generali del rettorato. Alle urne gli studenti saranno chiamati il 20 e 21 ottobre prossimi. Le elezioni si sarebbero dovute svolgere la scorsa primavera, ma a causa della pandemia è slittato tutto ad ottobre.Gli universitari dovranno eleggere i propri rappresentanti in Consiglio d’Amministrazione, in Senato Accademico, Consiglio degli studenti, nei Dipartimenti di Economia e Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Ingegneria civile e Meccanica, Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, Scienze Umane e sociali e della Salute. Alla vigilia della presentazione si parla di due liste in campo: ‘ Primavera studentesca’ e’ Guardiani University’. L’associazione ‘Primavera studentesca’, nonostante i problemi legati al Covid schiererà in campo 115 candidati. Domani, non appena avranno depositato la lista, il presidente Achille Migliorelli, renderà noti i nomi dei candidati e il programma.“Lunedì pomeriggio – annuncia il presidente dell’associazione – terremo una conferenza stampa in cui faremo conoscere i nostri candidati”. Con queste elezioni la politica universitaria si rinnova. Tanti saranno i volti nuovi che si affacceranno per la prima volta alla competizione elettorale di rappresentanza. “La nostra lista presenterà volti nuovi, ma accanto a questi ad affiancarli ci saranno, anche se per un periodo limitato, alcuni rappresentanti uscenti” sottolinea Migliorelli. “Non mi aspettavo – afferma il rappresentante in Consiglio d’amministrazione – una risposta corale come quella che abbiamo avuto. Tutti i ragazzi contattati non hanno esitato a dare la loro disponibilità alla candidatura. Questo ci riempie d’orgoglio” aggiunge Migliorelli, il quale conclude rivolgendo un appello agli universitari: “Anche se il momento è difficile, il 20 e 21 ottobre votate per continuare a scrivere una bellissima pagina di storia della nostra università”. I seggi saranno aperti presso la Folcara. Attualmente ‘Primavera studentesca’ è maggioranza in tutti gli organi universitari.El. Pit.