Montecassino, ripartenza con ottimismo: pienone di visitatori in due giorni

Circa ottocento le persone che hanno visitato l’abbazia di Montecassino tra domenica 31 maggio e lunedì primo giugno: due giornate in cui è stata superata qualsiasi aspettativa.

In questo momento è di 400 persone la capienza massima giornaliera consentita nel monastero ed è stata raggiunta in entrambe le giornate, per un totale di circa 800 visitatori in due giorni. Un risultato - spiegano da Montecassino - senza dubbio positivo che ha visto anche nella giornata di martedì 2 giugno un buon numero di persone varcare la soglia del cenobio cassinese.

